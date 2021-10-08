Son dakika! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Mardin'de temaslarda bulundu - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mardin'de Valiliği ve adliyeyi ziyaret etti, esnafla görüştü.

Mardin'deki temaslarını sürdüren Bakan Gül, Valiliğe geçti.

Valilik şeref defterini imzalayan Gül, Vali Mahmut Demirtaş ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Gül, daha sonra Mardin Adliyesini ziyaret ederek Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan ile bir süre görüştü.

Yapımı devam eden yeni adliye hizmet binasında incelemede bulunan Gül, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Mardin Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda personelle bir araya gelen Bakan Gül, daha sonra kentte esnaf ziyaretinde bulundu.