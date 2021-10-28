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Adalet Bakanı Gül'den, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül'den, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

28.10.2021 21:21
Adalet Bakanı Gül'den, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gül, mesajında, İstiklal Harbi'ni Cumhuriyet ile taçlandırarak, milletin tarihe vurduğu bağımsızlık ve egemenlik mührünün, tüm dünyaya 98 yıl önce bugün ilan edildiğini belirtti.

Egemenliğine kurulan her türlü tuzağa rağmen, iradesine, ülkesine ve demokrasisine sahip çıkan, birlik ve beraberlikle pek çok badirenin üstesinden gelen aziz milletin, bugün bir 29 Ekim'e daha kavuşmanın haklı gururunu yaşadığını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve şanlı ecdadımızın bizlere bıraktığı bu kutlu mirasa ebediyen sahip çıkacaktır. Cumhuriyet, vatan sevdalısı ve istiklal aşığı milletimizin güçlü ve güven dolu bir gelecek inşa etme arzusunun tükenmez ilham kaynağı, sarsılmaz teminatıdır. Cumhuriyet, aziz milletimizin mayasında bulunan kardeşliğin, ortak bir istikbale emin adımlarla yürümenin bu topraklardaki ebedi meşalesidir. Bu meşaleyi, insan haklarına dayalı hukuk devleti anlayışımızla, 'özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye' vizyonumuzla yarınlara kararlılıkla ulaştırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, her alanda güçlü Türkiye hedefimize milletçe ve milli iradeden aldığımız güçle emin adımlarla yürüyoruz. Bu duygularla Cumhuriyet Bayramı'mızı yürekten kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi minnetle ve şükranla yad ediyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Adalet Bakanı, Cumhuriyet, 29 Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül'den, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gül'den, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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