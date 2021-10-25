Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Gül: "Hepimizin istifade edeceği çok önemli bir sempozyumda bulunuyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Gül: "Hepimizin istifade edeceği çok önemli bir sempozyumda bulunuyoruz"
25.10.2021 10:53
Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Adalet Akademisi, Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Barolar Birliği iş birliğiyle Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Türk Hukuk Tarihi Sempozyumu'nun açılış programına katıldı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması
ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Adalet Akademisi, Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Barolar Birliği iş birliğiyle Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Türk Hukuk Tarihi Sempozyumu'nun açılış programına katıldı. (2)
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