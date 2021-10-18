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Adalet Bakanı Gül: Yargı asla el uzatılacak bir yer değildir (2) - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: Yargı asla el uzatılacak bir yer değildir (2)

18.10.2021 13:17
Adalet Bakanı Gül: Yargı asla el uzatılacak bir yer değildir (2)

ESNAFI ZİYARET ETTİAdalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bölge Değerlendirme Toplantısı için geldiği Kayseri'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bölge Değerlendirme Toplantısı için geldiği Kayseri'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Gül, belediye sergi alanında KAYMEK'te kursiyerlerin yaptığı 'Göz Nuru' adlı sergiyi gezdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile bir süre görüşen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kayseri Valiliği'ne yaya olarak geldi. Bakan Gül, yol güzergahında ziyaret ettiği esnafın isteklerini de dinledi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı da ziyaret eden Bakan Gül, "Kayseri kadim bir şehir. Kayseri'de olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Ülke ekonomisine önemli katkıda bulunan Kayseri'ye cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla her türlü yatırım sağlanması konusunda çalışmalarımız sürüyor" dedi.


Adalet Bakanı Gül: Yargı asla el uzatılacak bir yer değildir (2)
Adalet Bakanı Gül: Yargı asla el uzatılacak bir yer değildir (2)
Adalet Bakanı Gül: Yargı asla el uzatılacak bir yer değildir (2)
Adalet Bakanı Gül: Yargı asla el uzatılacak bir yer değildir (2)
Adalet Bakanı Gül: Yargı asla el uzatılacak bir yer değildir (2)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Adalet Bakanı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: Yargı asla el uzatılacak bir yer değildir (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gül: Yargı asla el uzatılacak bir yer değildir (2) - Son Dakika
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