Adana Barosu şiddete uğrayan kadınlara hukuki danışmanlık hizmeti verecek - Son Dakika

??????? Adana Barosu ile Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı arasında kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumsal iş birliğine dair protokol imzalandı.

Baro başkanlık odasında yapılan protokole, Adana Barosu Başkan Yardımcısı ve Kadın Hakları Merkez Koordinatörü Avukat Miyesser Ersalan Önenli ile Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayten Dolanca katıldı.

Protokol gereği Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca Baro Kadın Hakları Merkezine yönlendirilen, şiddet mağduru ve dezavantajlı gruplarda yer alan kadınlara hukuki danışmanlık ve destek ile ihtiyaç duyulması ve gerekli şartları taşımaları halinde Adana Barosu Adli Yardım Bürosundan avukat görevlendirilmesi yapılacak.

Ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi personeline Baro Kadın Hakları Merkezi tarafından kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin eğitimler düzenlenecek.