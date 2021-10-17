Adana'da 2 tırda 12 kilo 600 gram esrar bulundu - Son Dakika

Adana'da 2 tırda 12 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığını belirledikleri 2 tırı kent merkezinde durdurdu.
Ekiplerin, narkotik dedektör köpeklerle yaptıkları aramada tırlarda 12 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Hasan Ç. (30), Hacı Ç. (40), Hacı Ç. (40) ve Burhan I. (51) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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