Adana'da 2 tırda 12 kilo 600 gram esrar bulundu - Son Dakika

Gözaltına alınan Hasan Ç. (30), Hacı Ç. (40), Hacı Ç. (40) ve Burhan I. (51) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ekiplerin, narkotik dedektör köpeklerle yaptıkları aramada tırlarda 12 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Adana 'da 2 tırda 12 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

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