Adana'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bilek Güreşi Turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bilek Güreşi Turnuvası yapıldı.
Tufanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce organize edilen turnuva, Şehit Mesut Alcı Anadolu Lisesinde düzenlendi.
60 öğrencinin katıldığı turnuvada, Enerjisa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Musa Akyol birinci, Çağrı Türkmen ikinci ve Samet Daldaban üçüncü oldu.
İlçe Gençlik ve Spor Müdür Mürsel Erçil, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında etkinliklerin süreceğini belirtti.
Kaynak: AA
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