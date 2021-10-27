Adana'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bilek Güreşi Turnuvası düzenlendi - Son Dakika

İlçe Gençlik ve Spor Müdür Mürsel Erçil, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında etkinliklerin süreceğini belirtti.

60 öğrencinin katıldığı turnuvada, Enerjisa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Musa Akyol birinci, Çağrı Türkmen ikinci ve Samet Daldaban üçüncü oldu.

Tufanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce organize edilen turnuva, Şehit Mesut Alcı Anadolu Lisesinde düzenlendi.

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