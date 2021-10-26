Adana'da 64 bin 242 litre sahte akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

ADANA'da, atık yağları çeşitli maddeler karıştırıp, incelterek akaryakıta dönüştürdüğü belirlenen Fuat S., gözaltına alındı. Fuat S.'ye ait fabrikada yapılan aramada bu yöntemle üretilen 64 bin 242 litre sahte akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında organize sanayi bölgesindeki madeni yağ geri dönüşüm tesisinde yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, depo sahibi Fuat S.'nin, atık ve yanık yağları, içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip, akaryakıta çevirdikten sonra satmaya çalıştığını tespit etti. Fuat S.'ye ait depolara baskın yapan ekipler, su tanklarına doldurulmuş 64 bin 242 litre sahte akaryakıt ele geçirdi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen Fuat S.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.