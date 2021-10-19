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Son dakika haberleri! 90 firarinin yakalanması için şafak operasyonu yapıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! 90 firarinin yakalanması için şafak operasyonu yapıldı

19.10.2021 07:39

Son dakika haberler... Adana'da, çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana'da, çeşitli suçlardan aranan hükümlülere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda haklarında yakalama kararı verilen 90 kişinin adreslerine baskın düzenlendi.

Yakalanan bazı kişiler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Son dakika haberleri! 90 firarinin yakalanması için şafak operasyonu yapıldı
Son dakika haberleri! 90 firarinin yakalanması için şafak operasyonu yapıldı
Son dakika haberleri! 90 firarinin yakalanması için şafak operasyonu yapıldı
Son dakika haberleri! 90 firarinin yakalanması için şafak operasyonu yapıldı
Son dakika haberleri! 90 firarinin yakalanması için şafak operasyonu yapıldı
Son dakika haberleri! 90 firarinin yakalanması için şafak operasyonu yapıldı
Son dakika haberleri! 90 firarinin yakalanması için şafak operasyonu yapıldı
Son dakika haberleri! 90 firarinin yakalanması için şafak operasyonu yapıldı
Son dakika haberleri! 90 firarinin yakalanması için şafak operasyonu yapıldı

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! 90 firarinin yakalanması için şafak operasyonu yapıldı - Son Dakika


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