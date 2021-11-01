Adana'da ByLock kullanıcısı sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Adana'da ByLock kullanıcısı sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen sanık, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen sanık, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık T.D. ve avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında dava dosyasına giren tespit ve değerlendirme tutanağına göre T.D'nin ByLock kullandığının belirlendiğini, örgüte ait KHK ile kapatılan kurumlarda SGK kaydının bulunduğunu ve "Zeynep" kod adını kullandığını ifade ederek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık T.D, savunmasında ByLock kullanıcısı olmadığını ve örgütsel konumunun bulunmadığını ileri sürdü. "Aleyhime olan belgeleri kabul etmiyorum. FETÖ üyesi değilim." diyen T.D, beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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