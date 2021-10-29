Adana'da çaldıkları otomobille kaza yapan 4 zanlıyı parmak izleri yakalattı - Son Dakika

Şüphelilerin kazanın ardından otomobili iterek yol kenarına çekmesi ve araçtan çaldıkları parçaları park halindeki bir kamyonun kasasına gizleyip uzaklaşması bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekipler, Aziz K'ye ait aracın müzik sistemi, aküsü ve bagajındaki bir iş aletinin de çalındığını belirledi.

Araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan otomobili Kozan Caddesi'nde park halindeki bir araca çarpmış ve terk edilmiş buldu.

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