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Adana'da çaldıkları otomobille kaza yapan 4 zanlıyı parmak izleri yakalattı - Son Dakika

Adana'da çaldıkları otomobille kaza yapan 4 zanlıyı parmak izleri yakalattı

29.10.2021 10:28
Adana'da çaldıkları otomobille kaza yapan 4 zanlıyı parmak izleri yakalattı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çaldıkları otomobille kaza yaptıktan sonra kaçan 4 şüpheli, parmak izi incelemesi sonucu yakalandı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çaldıkları otomobille kaza yaptıktan sonra kaçan 4 şüpheli, parmak izi incelemesi sonucu yakalandı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Aziz K. (50), evinin yakınındaki sokağa park ettiği otomobilinin çalındığını fark edip durumu polise bildirdi.

Araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan otomobili Kozan Caddesi'nde park halindeki bir araca çarpmış ve terk edilmiş buldu.

Ekipler, Aziz K'ye ait aracın müzik sistemi, aküsü ve bagajındaki bir iş aletinin de çalındığını belirledi.

Araçtaki incelemede parmak izine rastlanan şüpheliler Emre D. (22), Zeki D. (21), Ekrem H. (25) ve C.A. (37) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar Emre D, Zeki D. ve Ekrem H. tutuklandı, C.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin kazanın ardından otomobili iterek yol kenarına çekmesi ve araçtan çaldıkları parçaları park halindeki bir kamyonun kasasına gizleyip uzaklaşması bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da çaldıkları otomobille kaza yapan 4 zanlıyı parmak izleri yakalattı

Emniyet Müdürlüğü, Sarıçam, Adana, Aziz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da çaldıkları otomobille kaza yapan 4 zanlıyı parmak izleri yakalattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da çaldıkları otomobille kaza yapan 4 zanlıyı parmak izleri yakalattı - Son Dakika
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