Çocuğun elinden cep telefonunu çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika

Ekip, yaptığı çalışmayla zanlı M.Y'yi (25) 19 Mayıs Mahallesi'nde yakaladı.

Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini ve kaçış yönünü tespit etti.

Çocuğun yakınlarının durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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