Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 11 yaşındaki çocuğun elinden cep telefonunu alıp kaçtığı ileri sürülen şüpheli yakalandı.
Levent Mahallesi'nde, evinin bulunduğu sokakta yürüyen H.T'nin arkasından yaklaşan kişi, çocuğun elinden cep telefonunu alıp kaçtı.
Çocuğun yakınlarının durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini ve kaçış yönünü tespit etti.
Ekip, yaptığı çalışmayla zanlı M.Y'yi (25) 19 Mayıs Mahallesi'nde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelinin olay yerinden kaçışı, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çocuğun elinden cep telefonunu çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika