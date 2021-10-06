Üye Girişi
Adana'da dar gelirli kadınlar tarımsal üretim alanlarında istihdam edilecek - Son Dakika

Adana'da dar gelirli kadınlar tarımsal üretim alanlarında istihdam edilecek

06.10.2021 17:30
Adana'da dar gelirli kadınlar tarımsal üretim alanlarında istihdam edilecek

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Adana Şubesi koordinatörlüğü ve Çukurova Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenen "Yenilikçi Gıda Tedarik Uygulamalarında Kadın İstihdamının Artırılması" projesi ile dar gelirli kadınların tarımsal üretim alanlarında istihdam edilmesi hedefleniyor.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Adana Şubesi koordinatörlüğü ve Çukurova Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenen "Yenilikçi Gıda Tedarik Uygulamalarında Kadın İstihdamının Artırılması" projesi ile dar gelirli kadınların tarımsal üretim alanlarında istihdam edilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında Adana'da kurulacak eğitim atölyelerinde, mesleki ve teknik eğitim alma imkanı bulamayan dar gelirli kadınlara tarımsal üretim alanlarında eğitim verilecek.

Proje kapsamında kurulacak Tarımsal Kalkınma Kooperatifi eğitim merkezinde, örtü altı sebze ve meyve yetiştiriciliği, paketleme soğuk hava depo sistemleri, seracılık, bant elemanı gibi alanlarda, her yıl 90 kursiyerin iş gücü olarak piyasaya dahil edilmesi hedefleniyor.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan KADEM Adana İl Temsilcisi Reşan Arlıer, proje ile kırsalda kadın girişimcilerin sayısını artırmayı istediklerini belirterek, "Tarımda nitelikli iş gücüne ihtiyacımız var ve sektör bugün her geçen gün daha önemli hale geliyor. Tarım lojistik çok önemli, yeşil lojistik diyoruz, tarım uygulamaları diyoruz. Bugün artan arz ve talep dengelerine nitelikli iş gücüyle destek sağlamak istedik. Belki tarım politikalarına katkımız olur diye kuracağımız eğitim atölyeleriyle beraber teorik ve uygulamalı eğitimlerle 90 kadın ve genç kursiyer yetiştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Adana'da dar gelirli kadınlar tarımsal üretim alanlarında istihdam edilecek
Adana'da dar gelirli kadınlar tarımsal üretim alanlarında istihdam edilecek
Adana'da dar gelirli kadınlar tarımsal üretim alanlarında istihdam edilecek

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da dar gelirli kadınlar tarımsal üretim alanlarında istihdam edilecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Uçuşa geçen Bitcoin, 55 bin dolar sınırına dayandı 17:21 Son dakika! Uçuşa geçen Bitcoin, 55 bin dolar sınırına dayandı Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti 17:12 Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak 17:00 Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak
Son dakika: Tiryakilere bir kötü haber daha geldi! Bir grup daha sigaraya zam yaptı, işte güncel fiyatlar 16:28 Son dakika: Tiryakilere bir kötü haber daha geldi! Bir grup daha sigaraya zam yaptı, işte güncel fiyatlar Saadet Partisi'ni yasa boğan ölüm! Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay lüks aracında başına dayadığı silahla intihar etti 15:53 Saadet Partisi'ni yasa boğan ölüm! Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay lüks aracında başına dayadığı silahla intihar etti Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı 15:51 Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı
Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi 15:33 Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi CHP liderinden Erdoğan'ın 14:42 CHP liderinden Erdoğan'ın "Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun isteği mi?" sorusuna jet cevap

Son Dakika Haberleri
17:38 Merdivenden düşerek öldüğü öne sürülmüştü! Asıl gerçek kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı
17:21 Son dakika! Uçuşa geçen Bitcoin, 55 bin dolar sınırına dayandı
17:20 Önemli toplantı sonrası başkan Ağaoğlu fena patladı! Kulüpler Birliği, MHK için harekete geçiyor
17:12 Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti
17:02 Mobilya devi IKEA, Türkiye'de bulunan üretim kapasitesini genişletiyor
17:00 Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak
16:49 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 6 Ekim 2021
16:27 Son dakika: Tiryakilere bir kötü haber daha geldi! Bir grup daha sigaraya zam yaptı, işte güncel fiyatlar
16:14 Başkanlar ortaklık için adım attı! Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları aynı kanalda
16:08 Mobilya fabrikasında çıkan yangın korkuttu! Sahibi, küle dönen ekmek teknesini gözyaşları içinde izledi
Merdivenden düşerek öldüğü öne sürülmüştü! Asıl gerçek kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı Merdivenden düşerek öldüğü öne sürülmüştü! Asıl gerçek kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı         
17:39
Önemli toplantı sonrası başkan Ağaoğlu fena patladı! Kulüpler Birliği, MHK için harekete geçiyor Önemli toplantı sonrası başkan Ağaoğlu fena patladı! Kulüpler Birliği, MHK için harekete geçiyor         
17:20
Mobilya devi IKEA, Türkiye'de bulunan üretim kapasitesini genişletiyor Mobilya devi IKEA, Türkiye'de bulunan üretim kapasitesini genişletiyor         
17:03
Asansörün geldiğini düşünerek kabine giren kargo çalışanı boşluğa düşerek hayatını kaybetti Asansörün geldiğini düşünerek kabine giren kargo çalışanı boşluğa düşerek hayatını kaybetti         
16:45
Başkanlar ortaklık için adım attı! Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları aynı kanalda Başkanlar ortaklık için adım attı! Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları aynı kanalda         
16:15
34 öğrenci hastaneye kaldırılmıştı! 34 öğrenci hastaneye kaldırılmıştı! "Kızılay'ın keklerinden zehirlendiler" iddiasına yanıt: Doğru değil         
15:53
Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı Rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşmüştü! Şeyda'nın ölmeden önceki son görüntüleri gün yüzüne çıktı         
15:34
Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum         
14:47
Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti         
14:13
Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski         
13:50
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı         
11:12
BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor         
10:44
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 17:49:56. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da dar gelirli kadınlar tarımsal üretim alanlarında istihdam edilecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement