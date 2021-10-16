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Adana'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 zanlı adli kontrolle salıverildi - Son Dakika

Adana'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 zanlı adli kontrolle salıverildi

16.10.2021 09:54
Adana'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 zanlı adli kontrolle salıverildi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, 12 Ekim'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına aldığı 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükten sonra yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığını tespit ettiği 7 zanlıyı, 12 Ekim'de düzenlediği operasyonla gözaltına almıştı.

Adana'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 zanlı adli kontrolle salıverildi
Adana'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 zanlı adli kontrolle salıverildi
Adana'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 zanlı adli kontrolle salıverildi
Adana'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 zanlı adli kontrolle salıverildi

Terör, Adana, Ekim, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 zanlı adli kontrolle salıverildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 zanlı adli kontrolle salıverildi - Son Dakika
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