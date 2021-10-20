Adana'da DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'da, terör örgütü DEAŞ davasında yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.E.D. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, DEAŞ'a katılımı arttırmak adına toplantılar yaptığını, dijital materyallerinde teröristlere ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiğini ve örgütsel eğitim aldığını belirtti.

Sanığın DEAŞ üyeliğinden işlem yapılanlarla irtibatının bulunduğunu da aktaran savcı, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığını belirterek, M.E.D'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık M.E.D. savunmasında, terör örgütü DEAŞ'a katılmadığını ve kod adı kullanmadığını ileri sürdü.

Terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürütmediğini savunan sanık, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Herhangi silahlı bir çatışmaya girmedim. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.