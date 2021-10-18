Adana'da devletin zarara uğratılmasıyla ilgili gözaltına alınan 87 zanlıdan 8'i tutuklandı - Son Dakika

Adana'da ihaleye fesat karıştırılarak devletin zarara uğratıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 87 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ihalelerine fesat karıştırılarak devletin zarara uğratıldığı iddiası üzerine 15 Ekim'de düzenlenen operasyon kapsamında aranan bir zanlı daha yakalandı.

Böylelikle soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 87'ye yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan 21'i savcılıkça sorgularının ardından serbest bırakıldı, 52'si tutuklanma talebiyle olmak üzere 66'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Eski İl Milli Eğitim Müdürü V.D, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı K.B, şube müdürü K.B. ile iş insanlarının da arasında olduğu 8'i tutuklandı, çoğu adli kontrol şartıyla olmak üzere 58'i serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 15 Ekim'de, şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, aralarında eski İl Milli Eğitim Müdürü V.D. ile müteahhit ve iş insanlarının da bulunduğu 86 zanlıyı gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilmişti.