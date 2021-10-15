"Dur" ihtarına uymayan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Ehliyeti olmadığı belirlenen otomobil sürücüsü K.K'ya 5 bin 850 lira para cezası kesildi.

İhtara uymayarak kaçan ve otomobilindeki uyuşturucu poşetini yola atan sürücü K.K. ve araçta yolcu konumunda bulunan İ.A, yaklaşık 2 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı.

Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi