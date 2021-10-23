Adana'da evlilik hazırlığındaki çiftin arabasından altınlarını çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, düğün öncesi fotoğraf çektiren çiftin araçta bıraktığı altınları çalan şüpheli tutuklandı.

Balcalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün düğün öncesi fotoğraf çektiren Fatma ve Erhan Menekşe çiftinin araçta bıraktığı ve içinde 4 çift küpe, kolye, bileklik ile 100 lira ve cep telefonunun bulunduğu çantayı çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Erdem E'nin (39) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Merkez Sarıçam ilçesinde, dün, Fatma ve Erhan Menekşe çiftinin, düğün öncesi fotoğraf çekimi yaptırdığı sırada araçlarında bıraktıkları takılar ile 100 lira ve cep telefonunun bulunduğu çanta çalınmıştı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, zanlı Erdem E'yi yakalamış, çalınan altın, para ve cep telefonu da çifte teslim edilmişti.