Adana'da eylül ayı trafik istatistikleri açıklandı - Son Dakika

Adana Valiliği, eylül ayı trafik istatistiklerini açıkladı.
Yapılan açıklamada, eylülde 600'ü maddi hasarlı, 483'ü yaralamalı, 7'si ise ölümlü olmak üzere 1090 trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca yaşanan kazalarda 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 689 kişinin ise yaralandığı kaydedilirken, yapılan denetimlerde 275 bin 513 aracın kontrol edildiği, 1460 aracın trafikten men edildiği, 709 sürücünün ise ehliyetine el konulduğu aktarıldı.
Kaynak: AA
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