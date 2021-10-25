Adana'da FETÖ davasında yargılanan 4 eski öğretmene hapis cezası verildi - Son Dakika

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 4 eski öğretmen sanıktan 2'si 6 yıl 3'er ay, 2 sanık ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Z.A, R.S, S.D. ve C.Ş. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların, terör örgütü elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını ve FETÖ/PDY ile iltisakları gerekçesiyle KHK ile kapatılan kurumlarda üyelik kayıtlarının bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş sundu.

Sanık R.S, örgüt üyesi olmadığını iddia ederek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. ByLock programını kullanmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, sanıklardan Z.A. ve R.S'yi 6 yıl 3'er ay, sanıklar S.D. ve C.Ş'yi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırarak, mevcut hallerinin devamına karar verdi.