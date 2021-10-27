Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın örgütün kullandığı "Eagle" programını kullandığını, örgütün yurdunda çalıştığını ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Emine D. ile avukatı katıldı.

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