Üye Girişi
Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası

26.10.2021 11:09
Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski komiser yardımcısı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski komiser yardımcısı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık M.K. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın veri inceleme raporuna göre FETÖ'ye "sadakati" ve "bağlılığı" en üst düzeydeki kişilerin bulunduğu "A5" koduyla derecelendirildiğini ve örgütün mahrem emniyet yapılanmasında yer aldığını belirtti.

Savcı, örgütsel toplantılara katılan sanığın terör örgütü elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını belirterek, M.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.K. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek, "Örgütün mahrem yapılanmasıyla bağlantım yoktur. FETÖ'ye finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Fetullahçı Terör Örgütü, Komiser, Mahrem, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ozan Tufan'ın en renkli paylaşımı! Baba olacağını herkese ilan etti 11:07 Ozan Tufan'ın en renkli paylaşımı! Baba olacağını herkese ilan etti İstanbul Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Araçlar detaylı aranıyor 11:03 İstanbul Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Araçlar detaylı aranıyor İşte en güncel göç istatistikleri! Türkiye'de geçici koruma altındaki 3 milyondan fazla Suriyeli, 10 ilde yaşıyor 10:47 İşte en güncel göç istatistikleri! Türkiye'de geçici koruma altındaki 3 milyondan fazla Suriyeli, 10 ilde yaşıyor
Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak 10:43 Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi 10:32 Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Son Dakika: ABD, krizi sürdürmekte kararlı! Erdoğan'ın sözlerine 09:50 Son Dakika: ABD, krizi sürdürmekte kararlı! Erdoğan'ın sözlerine "not edildi" deyip Kavala açıklamasını tekrarladılar
Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi 09:06 Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak 08:59 WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak

Son Dakika Haberleri
11:07 9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda
11:02 İstanbul Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Araçlar detaylı aranıyor
11:02 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi
10:46 İşte en güncel göç istatistikleri! Türkiye'de geçici koruma altındaki 3 milyondan fazla Suriyeli, 10 ilde yaşıyor
10:45 Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi
10:43 Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak
10:41 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü
10:31 Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi
10:13 Yeni bir navigasyon kazası daha! Otomobiliyle merdivenden inmeye çalışan sürücü askıda kaldı
10:10 Jeff Bezos, uzaya istasyon yapmaya başladı! Aynı anda 10 kişiyi ağırlayacak
9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda 9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda         
11:07
100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi         
11:03
Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti         
10:55
Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi         
10:45
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı         
10:04
Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu         
09:29
Katar'dan ABD'ye İHA tepkisi geldi: BAE'ye onay verdiniz, hayal kırıklığına uğradık Katar'dan ABD'ye İHA tepkisi geldi: BAE'ye onay verdiniz, hayal kırıklığına uğradık         
09:04
Fatih Terim'i çılgına çeviren olay! Isınmaya gitmeyen futbolcularına fena patladı Fatih Terim'i çılgına çeviren olay! Isınmaya gitmeyen futbolcularına fena patladı         
00:23
Esra Ceyhan'dan Bergüzar Korel'e sert Squid Game tepkisi: Oynadığın diziyi ne çabuk unuttun Esra Ceyhan'dan Bergüzar Korel'e sert Squid Game tepkisi: Oynadığın diziyi ne çabuk unuttun         
00:09
Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü         
23:17
Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor Derbi bitti ama G.Saraylılar bir pozisyonda takılı kaldı! Mostafa Mohamed takımda istenmiyor         
22:36
Düğün sonrası eğlencesinde Düğün sonrası eğlencesinde "Neden hesabı sen ödedin?" tartışması damadın vurulmasıyla sonuçlandı         
19:03
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı         
18:45
Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı         
17:29
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti         
16:50
Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı         
16:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 11:16:15. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement