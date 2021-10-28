Adana'da FETÖ sanığı eski üsteğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamları" ile haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski üsteğmen, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuklu sanık H.Ç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun tespit edildiğini, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığına yönelik tutarlı ve somut tanık beyanları bulunduğunu belirterek, H.Ç'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık H.Ç, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "FETÖ üyesi değilim. Mahrem imamlarla irtibatım yoktur." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.