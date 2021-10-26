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Adana'da geçici barınma merkezinde kalan Suriyeli kadınlara kanser taraması yapıldı - Son Dakika

Adana'da geçici barınma merkezinde kalan Suriyeli kadınlara kanser taraması yapıldı

26.10.2021 17:13
Adana'da geçici barınma merkezinde kalan Suriyeli kadınlara kanser taraması yapıldı

Adana'da, Sarıçam Geçici Barınma Merkezinde kalan Suriyeli kadınlara meme kanseri taraması yapıldı.

Adana'da, Sarıçam Geçici Barınma Merkezinde kalan Suriyeli kadınlara meme kanseri taraması yapıldı.

Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Tanju Altunsu, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında kanser taraması yaptıklarını söyledi.

Etkinlik kapsamında hafta boyunca 8 bin kadına kanser taraması yapmayı hedeflediklerini ifade eden Altunsu, "Temel amacımız kanseri erken dönemde teşhis etmek. Sadece bu şekilde etkinliklerle değil tüm şehirlerimizde Kanser Erken Teşhis Tarama Merkezlerinde kadınlarımıza yönelik tarama faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Hedef grubunda olan tüm kadınlarımızı, sağlık personellerinin ücretsiz olarak sunduğu bu hizmetten faydalanmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Meme Kanseri, Suriyeli, Kanser, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da geçici barınma merkezinde kalan Suriyeli kadınlara kanser taraması yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da geçici barınma merkezinde kalan Suriyeli kadınlara kanser taraması yapıldı - Son Dakika
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