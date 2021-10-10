Adana'da hafif ticari araç park halindeki cipe çarptı, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralılar, Seyhan Devlet ile Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi

HDP, Erdoğan'ın "Meral Akşener'in adaylığını veto ettiler" sözlerine yanıt verdi: Ne öneri oldu ne de veto