Hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kız kardeşten biri tutuklandı - Son Dakika

Adana'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kız kardeşten 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adana'da, 9 ev ve iş yerinden 350 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 50 bin liranın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlığın yapıldığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin E.Ç. (18) ve kız kardeşi M.Ç. (15) olduğunu belirledi.

Ekipler, kentten ayrılmak üzere otogara gittikleri belirlenen E.Ç. ve M.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kız kardeşlerden E.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin bir apartmana girme anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.