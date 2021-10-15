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Adana'da iki hafif ticari araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 13 yaralı - Son Dakika

Adana'da iki hafif ticari araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 13 yaralı

15.10.2021 17:42

Adana'da iki hafif ticari araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 13 yaralı Adana'da iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Adana'da iki hafif ticari araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 13 yaralı

ADANA - Adana'da iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Huzur Caddesi'nde seyir halindeki Ali Ördek yönetimindeki 16 CTE 70 plakalı hafif ticari araç, Süleyman Vahit Caddesi'nde ilerleyen Süleyman Vural idaresindeki 33 AEZ 945 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki haraçta hurdaya döndü. Kazada, sürücülerden Ali Ördek ve yanındaki 6 kişi ile diğer araçta bulunan sürücü Vural ve yanındaki 5 kişi yaralandı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Ali Ördek ile ailesinin düğün için Şanlıurfa'dan Adana'ya geldiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da iki hafif ticari araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 13 yaralı
Adana'da iki hafif ticari araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 13 yaralı
Adana'da iki hafif ticari araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 13 yaralı
Adana'da iki hafif ticari araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 13 yaralı
Adana'da iki hafif ticari araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 13 yaralı
Adana'da iki hafif ticari araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 13 yaralı
Adana'da iki hafif ticari araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 13 yaralı
Adana'da iki hafif ticari araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 13 yaralı
Adana'da iki hafif ticari araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 13 yaralı
Adana'da iki hafif ticari araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 13 yaralı
Adana'da iki hafif ticari araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 13 yaralı

Bahçelievler Mahallesi, Tragger, Adana, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da iki hafif ticari araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 13 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da iki hafif ticari araç kafa kafaya böyle çarpıştı: 13 yaralı - Son Dakika
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