Adana'da iş insanından ismi kullanılarak müşterilerinin dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusu

Adana'da iş insanı, ismi kullanılarak müşterilerinin yaklaşık 100 bin lirasının dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Adana'da iş insanı, ismi kullanılarak müşterilerinin yaklaşık 100 bin lirasının dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Epilasyon cihazı üreten iş insanı Ferit İşkar, ismi ve firmasının adı kullanılarak bazı müşterilerinin indirim vaadiyle dolandırıldığı haberi üzerine harekete geçti. Müşterilerinin yaklaşık 100 bin lirasının dolandırıldığını öğrenen İşkar, savcılığa suç duyurusunda bulundu. İşkar, sosyal medyada paylaştığı görüntülerde şüphelinin telefon numarasına yer vererek, "Bu telefon numarasından ismim kullanılarak müşterilerim ve arkadaşlarım aranıp para istenmekte. Bu telefon numarası bana ait değil. Lütfen itibar etmeyiniz. Savcılığa da suç duyurusunda bulundum." ifadelerini kullandı.

Adana, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Adana'da iş insanından ismi kullanılarak müşterilerinin dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusu - Son Dakika

Son Dakika

Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar

19 aylık Murat'ın midesinden 17 boncuk mıknatıs çıkarıldı

G20 öncesi son Kabine toplantısı! Kritik 3 konu başlığı masaya yatırılacak

6 aç aslan aynı anda bir zürafaya saldırdı! Sonrasını herkese sürpriz oldu

Ünlü oyuncu Ayberk Pekcan'dan üzücü haber! Sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi

Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira

Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar

İstanbul'da evlerin içerisine kadar girdi! Akrepler öldürülse bile ikiye ayrılıyor, tek ısırığı felç ediyor