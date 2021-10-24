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Adana'da iş insanından ismi kullanılarak müşterilerinin dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusu - Son Dakika

Adana'da iş insanından ismi kullanılarak müşterilerinin dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusu

24.10.2021 13:29
Adana'da iş insanından ismi kullanılarak müşterilerinin dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusu

Adana'da iş insanı, ismi kullanılarak müşterilerinin yaklaşık 100 bin lirasının dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Adana'da iş insanı, ismi kullanılarak müşterilerinin yaklaşık 100 bin lirasının dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Epilasyon cihazı üreten iş insanı Ferit İşkar, ismi ve firmasının adı kullanılarak bazı müşterilerinin indirim vaadiyle dolandırıldığı haberi üzerine harekete geçti.

Müşterilerinin yaklaşık 100 bin lirasının dolandırıldığını öğrenen İşkar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İşkar, sosyal medyada paylaştığı görüntülerde şüphelinin telefon numarasına yer vererek, "Bu telefon numarasından ismim kullanılarak müşterilerim ve arkadaşlarım aranıp para istenmekte. Bu telefon numarası bana ait değil. Lütfen itibar etmeyiniz. Savcılığa da suç duyurusunda bulundum." ifadelerini kullandı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da iş insanından ismi kullanılarak müşterilerinin dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da iş insanından ismi kullanılarak müşterilerinin dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusu - Son Dakika
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