Adana'da kaçakçılık iddiasıyla 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

Adana'da kaçakçılık iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

Adana'da kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yapılan uygulamada, şüpheli araçlarda eğitimli köpeklerle arama gerçekleştirdi. Tütüne duyarlı köpeğin tepki verdiği 4 araçta 430 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 araç sürücüsü, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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