Adana'da kayıp alzaymır hastası ormanda bulundu - Son Dakika

Durumu iyi olan H.K, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eskimantaş Mahallesi'nde odun toplamak için ormanlık alana giden alzaymır hastası H.K'nin evine dönmemesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

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