Köprüden göle düşen kadın balıkçı teknesiyle kurtarıldı - Son Dakika

Adana'nın Çukurova ilçesinde köprüden gölü izlerken dengesini kaybederek suya düşen kadın, balıkçı teknesiyle kurtarıldı.

Çatalan Köprüsü'nde ismi öğrenilemeyen bir kadın, iddiaya göre köprüden gölü izlerken dengesini kaybederek Seyhan Baraj Gölü'ne düştü.

Vatandaşlar kadının imdat çığlıkları üzerine önce tutunması için göle plastik bidon attı ardından da polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, can simidi attıkları kadını balıkçı teknesi yardımıyla karaya çıkardı.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.