Adana'da koruyucu aileler buluştu - Son Dakika

Adana'da düzenlenen "Güven ve Sevgi Dolu Çocuklar için Sağlıklı Sınırlar ve Kurallar ile Çocuk Yetiştirmek" konulu konferansta kentteki koruyucu aileler bir araya geldi.

Çukurova Teknokent Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik öncesinde Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, aile olmak için kan bağı kadar can bağının da önemli olduğunu belirterek, "Tüm çocuklar sıcak bir aile ortamını hak ediyor. Sağlıklı bireylerin yetişmesi, ne kadar sevgi ortamında büyüdükleri ile orantılı. Bu noktada sizlerin özveri ve emeklerinizin kıymeti büyük. Adana İl Müdürlüğü olarak, sizlere destek olmak için her zaman yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından aile danışmanı Psikolog Aysun Erkan, koruyucu ailelere, sağlıklı sınırlar ve kurallar ile çocuk yetiştirme konusunda bilgiler verdi.