Adana'da kuru yemişçinin iş yerinde öldürmesiyle ilgili iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da, kuru yemişçinin iş yerinde tüfekle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden ikisi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 Ekim'de merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'ndeki kuru yemiş dükkanında, iş yeri sahibi Eren Erdoğan'ın (30) öldürülmesiyle ilgili 11 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden pompalı tüfeği kullanan S.Y.M. ve onu kuru yemiş dükkanına motosikletle götüren S.Ç. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde, 3 Ekim'de kuru yemiş dükkanında saldırıya uğrayan Eren Erdoğan hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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