Üye Girişi
Adana'da kuyumcu çalışanını silahla yaraladıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adana'da kuyumcu çalışanını silahla yaraladıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

24.10.2021 10:03
Adana'da kuyumcu çalışanını silahla yaraladıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kuyumcu çalışanını iş yerinin önünde tabancayla yaraladıkları öne sürülen iki zanlı tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kuyumcu çalışanını iş yerinin önünde tabancayla yaraladıkları öne sürülen iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 19 Ekim'de Orhan Kemal Bulvarı'nda kuyumcu dükkanı çalışanı Ekrem T'yi (48) iş yerinin önünde silahla vurup kaçtıkları iddia edilen iki şüphelinin kimliklerini belirledi.

Ekipler, yaptıkları operasyonla zanlılar Can D. (20) ve Aydın Can S'yi (21) yakaladı, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı ele geçirdi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan iki zanlı tutuklandı.

Yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Merkez Yüreğir ilçesinde kuyumcu çalışanı Ekrem T'ye iş yerinin önünde bulunduğu sırada motosikletle gelen iki kişi tarafından tabanca ile ateş açılmış, bacağından yaralanan Ekrem T, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Adana'da kuyumcu çalışanını silahla yaraladıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Adana'da kuyumcu çalışanını silahla yaraladıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Adana'da kuyumcu çalışanını silahla yaraladıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Adana'da kuyumcu çalışanını silahla yaraladıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Adana'da kuyumcu çalışanını silahla yaraladıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Kuyumcu, Silah, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da kuyumcu çalışanını silahla yaraladıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstifası istenen Erol Bulut'tan sert cevap geldi 10:18 İstifası istenen Erol Bulut'tan sert cevap geldi Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada 10:12 Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı 10:08 Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı
Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevreleri için yoğun kar yağışı bekleniyor 10:03 Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevreleri için yoğun kar yağışı bekleniyor Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına çok sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli 07:29 Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına çok sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli Nöbetten çıkan genç doktor, kazada hayatını kaybetti! 36 saat çalıştığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı 02:00 Nöbetten çıkan genç doktor, kazada hayatını kaybetti! 36 saat çalıştığı iddiası sosyal medyayı karıştırdı
Ne çip krizi ne dolar kuru! İkinci el otomobil piyasasını 23:04 Ne çip krizi ne dolar kuru! İkinci el otomobil piyasasını "ayaklı galericiler" yükseltiyor Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı 17:42 Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı

Son Dakika Haberleri
10:18 Erdoğan'ın masasındaki şaşırtan anket! Vatandaşların yüzde 81'i aşısını yaptırdı, yüzde 17'lik aşı karşıtı bir grup var
10:15 Bakan Süleyman Soylu, "Gözlerimle gördüm" diyerek Diyarbakır'da yaşanan büyük değişimi anlattı
10:13 Psikologdan dehşete düşüren itiraf! 100'den fazla hastasına intihara sürükleyen ilaç vermiş
10:11 Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada
10:10 Seren Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı
10:07 Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı
10:04 Tepki çeken olay! Ayet yazılı konfetileri sahaya atan 4 taraftar gözaltında
10:02 Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevreleri için yoğun kar yağışı bekleniyor
17:42 Ufuk Özerten, MHK'nin yeni başkanı olmaya çok yakın
17:42 Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı
Erdoğan'ın masasındaki şaşırtan anket! Vatandaşların yüzde 81'i aşısını yaptırdı, yüzde 17'lik aşı karşıtı bir grup var Erdoğan'ın masasındaki şaşırtan anket! Vatandaşların yüzde 81'i aşısını yaptırdı, yüzde 17'lik aşı karşıtı bir grup var         
10:18
Alec Baldwin'in model kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Her satırı manidar Alec Baldwin'in model kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Her satırı manidar         
10:14
Seren Serengil, Seren Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı         
10:10
Tepki çeken olay! Ayet yazılı konfetileri sahaya atan 4 taraftar gözaltında Tepki çeken olay! Ayet yazılı konfetileri sahaya atan 4 taraftar gözaltında         
10:05
Ordu'daki futbol karşılaşmasında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yaptılar Ordu'daki futbol karşılaşmasında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yaptılar         
07:47
Bildiride imzası olan 4 ülkeden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bildiride imzası olan 4 ülkeden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "istenmeyen kişi" talimatına ilk yorum         
07:19
Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp         
01:11
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi         
17:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı Arkadaşını öldüren ayıyla dakikalarca dövüşen Rus boksör, ağır yaralı         
10:54
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 10:23:31. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da kuyumcu çalışanını silahla yaraladıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement