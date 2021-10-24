Adana'da kuyumcu çalışanını silahla yaraladıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adana'da kuyumcu çalışanını silahla yaraladıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kuyumcu çalışanını iş yerinin önünde tabancayla yaraladıkları öne sürülen iki zanlı tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kuyumcu çalışanını iş yerinin önünde tabancayla yaraladıkları öne sürülen iki zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 19 Ekim'de Orhan Kemal Bulvarı'nda kuyumcu dükkanı çalışanı Ekrem T'yi (48) iş yerinin önünde silahla vurup kaçtıkları iddia edilen iki şüphelinin kimliklerini belirledi. Ekipler, yaptıkları operasyonla zanlılar Can D. (20) ve Aydın Can S'yi (21) yakaladı, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı ele geçirdi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan iki zanlı tutuklandı. Yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor. Merkez Yüreğir ilçesinde kuyumcu çalışanı Ekrem T'ye iş yerinin önünde bulunduğu sırada motosikletle gelen iki kişi tarafından tabanca ile ateş açılmış, bacağından yaralanan Ekrem T, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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