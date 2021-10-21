Oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde baba C.K. ile oğlu U.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu U.K, babası C.K'yi bıçakla ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan baba C.K, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Babasını yaralayan U.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.