Adana'da otomobilin çarptığı iki çocuktan birinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Yurtçu, kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Solmaz, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Pozantı ilçesinde 3 Ekim'de Atatürk Caddesi 'nde yürüyen Muhammet Yurtçu ile arkadaşı Kaan Solmaz'a otomobil çarptı.

Adana 'da 5 gün önce otomobilin çarptığı iki çocuktan birinin öldüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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