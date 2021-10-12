Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fatih Terim'i çileden çıkaran gerginlik! Başrolde Marcao ve Alpaslan var

Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı