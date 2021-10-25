Adana'da otomobille çarpışıp alev alan cipin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda Cem İ. yönetimindeki 01 ACN 069 plakalı cip ile Halil A. idaresindeki 01 TT 686 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Adana 'da otomobille çarpıştıktan sonra alev alan cipin sürücüsü yaralandı.

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