Adana'da otomobille çarpışıp alev alan cipin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Adana'da otomobille çarpıştıktan sonra alev alan cipin sürücüsü yaralandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda Cem İ. yönetimindeki 01 ACN 069 plakalı cip ile Halil A. idaresindeki 01 TT 686 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
Otomobille çarpışması sonucu devrilerek alev alan cipin sürücüsü Cem İ, kazada hafif yaralandı.
Cem İ, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıktı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.
Sağlık ekipleri, Cem İ'ye ayakta müdahalede bulundu.
Kaynak: AA
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