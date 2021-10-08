Adana'da polis, üniversite öğrencilerine bilgilendirme çalışması yaptı - Son Dakika

Adana'da polis, üniversite öğrencilerine bilgilendirme çalışması yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü toplum destekli polislik, terörle mücadele, narkotik, siber suçlarla mücadele, asayiş, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde stant kurdu.
Ekipler, şehir dışından kente gelen öğrencilere bilgilendirme yaptı, broşür ve hediyeler verdi.
Kaynak: AA
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