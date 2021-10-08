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Adana'da polis, üniversite öğrencilerine bilgilendirme çalışması yaptı - Son Dakika

Adana'da polis, üniversite öğrencilerine bilgilendirme çalışması yaptı

08.10.2021 10:05
Adana'da polis, üniversite öğrencilerine bilgilendirme çalışması yaptı

Adana'da polis, üniversite öğrencilerine bilgilendirme çalışması yaptı.

Adana'da polis, üniversite öğrencilerine bilgilendirme çalışması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü toplum destekli polislik, terörle mücadele, narkotik, siber suçlarla mücadele, asayiş, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde stant kurdu.

Ekipler, şehir dışından kente gelen öğrencilere bilgilendirme yaptı, broşür ve hediyeler verdi.

Adana'da polis, üniversite öğrencilerine bilgilendirme çalışması yaptı
Adana'da polis, üniversite öğrencilerine bilgilendirme çalışması yaptı

Emniyet Müdürlüğü, Üniversite, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da polis, üniversite öğrencilerine bilgilendirme çalışması yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da polis, üniversite öğrencilerine bilgilendirme çalışması yaptı - Son Dakika
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