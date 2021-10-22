Adana'da polisler, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine mesleklerini tanıttı - Son Dakika

Ziyarette "Kanka" olarak adlandırılan "maskot polis" eşliğinde öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

Öğrencilere "çocuk polis kimlik kartı"nın yanı sıra trafik oyun seti, polis kıyafeti ve masalı boyama kitabı hediye edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Kuyumcular İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere mesleklerini anlattı.

Adana 'da polisler, ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine mesleklerini tanıtıp "çocuk polis kimlik kartı" verdi.

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