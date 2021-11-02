ADANA'DA SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ - Son Dakika

Adana'da dün akşam başlayan sağanak, gece boyunca devam etti. Sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak, hayatı zorlaştırdı.

Dün akşam saatlerinde başlayan, merkez ve çevre ilçelerde etkisini hissettiren sağanak, gece boyunca aralıksız devam etti. Bugün sabah saatlerinde ise zaman zaman şiddetini artıran yağış, iş yerlerine giden Adanalılara zor anlar yaşattı. Yoğun yağışın etkisiyle yollarda su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde araç trafiği durma noktasına geldi. Birçok kişi sabah şemsiyeleriyle evden çıkarken, bazı kişiler ıslanmamak için ağaçların ve iş yerlerinin gölgeliklerinin altlarına sığındı. Kentte gün boyu yağışın devam etmesi bekleniyor.