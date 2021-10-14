Adana'da sahte reçeteyle dolandırıcılık iddiasına 4 yıl 2 ay hapis - Son Dakika

Adana'da, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak sahte reçeteyle eczaneden ilaç alıp Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) dolandırdığı iddia edilen eski hemşire, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık F.K. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada müşteki olarak dinlenen doktor C.A, sanığın olay tarihinde yanında hemşirelik yaptığını belirterek, "Acil hasta geldiği zaman odadan çıkmak zorunda kalıyordum. Masamdan ayrıldığım vakit F.K. benim bilgim ve rızam dışında söz konusu reçeteyi düzenlemiştir. Ben bu reçeteyi asla yazmadım. Zaten yazılan ilaç benim alanım dışındadır. Sabah mesaiye başladığımızda e-imzayı kullanıyoruz. Sanık bunu bildiği için reçeteyi bizzat kendi imzalamış." ifadesini kullandı.

Müşteki S.E. de sanığın kendi adına ilaç aldığını ve bu durumdan telefonuna gelen mesaj aracılığıyla haberdar olduğunu anlatarak, "Telefonuma gelen mesaj sonrası savcılığa suç duyurusunda bulundum. Sanık F.K. tarafından benim adıma yazılan bu ilaçlar bilgim dışındadır." dedi.

Sanık F.K. ise suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, suça konu tarihte hemşire sanığın başkasının kimlik bilgilerine kullanarak sahte reçete düzenlediği ve eczaneden ilaçları alarak SGK'yi zarara uğrattığını belirterek, F.K'nin "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurumunun zararına dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 1 ay ve "kamu kurumunun zararına dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 1 ay olmak üzere 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.