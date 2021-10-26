Adana'da şarampole devrilen aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Adana'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.

Bektaş Garipkaya idaresindeki 01 GL 668 plakalı hafif ticari araç, merkez Sarıçam ilçesi Mithat Özhan Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi şarampole devrildi.

Olay yerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı'na bağlı CANKUR ekiplerince kurtarılan Garipkaya, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.