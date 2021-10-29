Adana'da sokakta uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin sokakta uyuşturucu satışı yaptığını belirledi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, Suriye uyruklu zanlı Hasan H'yi (20) yakaladı.
Şüphelinin üzerinde satışa hazır 11 pakette 14 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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