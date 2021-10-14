Üye Girişi
Adana'da stajını tamamlayan 20 avukat mesleğe başladı - Son Dakika

Adana'da stajını tamamlayan 20 avukat mesleğe başladı

14.10.2021 11:01
Adana'da stajını tamamlayan 20 avukat mesleğe başladı

Adana Barosunda stajlarını tamamlayan 20 avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Adana Barosunda stajlarını tamamlayan 20 avukat, ruhsatlarını alarak mesleğe başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Yeni Adliye Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, meslek yemini eden avukatlara ruhsatlarını Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz verdi.

Gökayaz, yeni avukatlardan meslek etiği ve kurallarına bağlı kalmalarını istedi.

Avukatlara cübbelerini yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.??????????????

Adana'da stajını tamamlayan 20 avukat mesleğe başladı
Adana'da stajını tamamlayan 20 avukat mesleğe başladı
Adana'da stajını tamamlayan 20 avukat mesleğe başladı

Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da stajını tamamlayan 20 avukat mesleğe başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor 11:10 Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor Ailesiyle yaşadığı evde tavana asılı olarak bulundu! 40 yaşındaki kadının sır ölümü araştırılıyor 10:53 Ailesiyle yaşadığı evde tavana asılı olarak bulundu! 40 yaşındaki kadının sır ölümü araştırılıyor Bu sezon başarılı grafik sergileyen Hatayspor'a transfer yasağı 10:45 Bu sezon başarılı grafik sergileyen Hatayspor'a transfer yasağı
Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti 10:30 Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti İngiliz gazetesinden dikkat çeken yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı köşeye sıkıştırıyor 10:27 İngiliz gazetesinden dikkat çeken yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı köşeye sıkıştırıyor 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 10:12 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu
İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış 09:37 İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı 09:20 Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı

Son Dakika Haberleri
11:16 İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor
11:09 Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor
10:52 Ailesiyle yaşadığı evde tavana asılı olarak bulundu! 40 yaşındaki kadının sır ölümü araştırılıyor
10:50 Eski G. Saraylı Mario Lemina'nın evine hırsız girdi! Soyguncular eşini iple bağladı
10:45 Bu sezon başarılı grafik sergileyen Hatayspor'a transfer yasağı
10:40 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek
10:30 Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti
10:17 Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor
10:11 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu
10:04 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi
İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor         
11:16
Fulya ile Umudun Olsun programında ilginç olay! Karısının Fulya ile Umudun Olsun programında ilginç olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve alıp yattığı adamlar sevgilileri çıktı         
11:05
Eski G. Saraylı Mario Lemina'nın evine hırsız girdi! Soyguncular eşini iple bağladı Eski G. Saraylı Mario Lemina'nın evine hırsız girdi! Soyguncular eşini iple bağladı         
10:51
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
Nesli tükenmekte olan beyaz şahini evinde izinsiz besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza Nesli tükenmekte olan beyaz şahini evinde izinsiz besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza         
10:30
Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor         
10:18
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi         
10:05
Tam 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye saatler kaldı Tam 12 yıl sürecek! Dünyayı heyecanlandıran tarihi deneye saatler kaldı         
09:31
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü paniğe soktu! Korkunç plan devrede Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü paniğe soktu! Korkunç plan devrede         
08:17
Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı         
07:31
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler         
07:19
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış         
16:24
Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı Lise öğrencisini evine kadar takip edip cinsel organını gösteren şüpheli, dokunmadığı için serbest bırakıldı         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 11:23:41. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da stajını tamamlayan 20 avukat mesleğe başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement