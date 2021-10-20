Adana'da taciz iddiasıyla darbedilmek istenen şüpheli emniyete götürüldü - Son Dakika

Vatandaşların şikayetçi olduğu şüpheli emniyete götürüldü.

Polis otosuna bindirilirken saldırının devam etmesi üzerine öfkeli kalabalık, havaya uyarı ateşi açılarak dağıtıldı.

Parkta toplanan kalabalık tarafından darbedilmek istenen şüpheli, olay yerine gelen polislerce öfkeli grubun elinden alındı.

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 'ndeki parkta oynayan çocukları taciz ettiği öne sürülen İ.C'ye vatandaşlar tepki gösterdi.

Adana 'da, oyun parkındaki çocukları taciz ettiği öne sürülen şüpheli vatandaşlarca darbedilmek istendi.

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