Üye Girişi
Adana'da, takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Adana'da, takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

15.10.2021 02:06
Adana'da, takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atan otomobilin sürücüsü Şaban Ekici, ağır yaralandı.

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atan otomobilin sürücüsü Şaban Ekici, ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Kocaveliler mevkisinde meydana geldi. Şaban Ekici yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ağır yaralandığı belirlenen sürücü Şaban Ekici, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Ekici'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili ilgili inceleme başlattı.


Adana'da, takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Adana'da, takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Jandarma, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da, takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sahada üstün başarısını kanıtlayan yerli İHA ve SİHA'lara Etiyopya ve Fas talip oldu 00:33 Sahada üstün başarısını kanıtlayan yerli İHA ve SİHA'lara Etiyopya ve Fas talip oldu Kenya'da çocukları öldürüp kanlarını emen 'Vampir' seri katil hapisten kaçtı 22:33 Kenya'da çocukları öldürüp kanlarını emen 'Vampir' seri katil hapisten kaçtı Hastaneye randevu alamayanlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi 21:54 Hastaneye randevu alamayanlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi
Beyrut'taki silahlı çatışmaların ortasında kalan adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti 21:22 Beyrut'taki silahlı çatışmaların ortasında kalan adam rahat tavırlarıyla dikkat çekti İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak 19:31 İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti 18:12 Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti
Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak 17:52 Renault, Bursa'daki fabrikasında bir hafta üretim yapıp bir hafta yapmayacak Zehra Güneş, 17:10 Zehra Güneş, "Erkek arkadaş kullanmıyorum" sözlerinden dolayı eleştirenlere seslendi

Son Dakika Haberleri
18:44 Emekli doktor, evinde başından tüfekle vurulmuş halde bulundu
18:41 İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu, görevinden istifa etti: Yetki istedim verilmedi
18:40 Agüero, Ağlayan Messi'yi bakın nasıl teselli etmeye çalışmış
18:27 Oğuzhan Özyakup'un güzel sevgilisinin cesur pozları sosyal medyada gündem oldu
18:12 Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti
18:02 Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor
17:55 Sakatlığın her türlüsünü yaşayan Serdar Aziz'e özel gözlük
17:49 Tırdan kopan tekerlek Hande Fırat'ın aracına çarptı, ağır hasar meydana geldi
17:36 Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşme sonrası açıklama: Göç dalgası için yeni önlemleri konuştuk
17:32 Bakasetas'ın Trabzon halkı hakkındaki analizleri güldürdü: Bir nedenleri olmasa bile sinirlenebiliyorlar
Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı'na vergileri üç katına kadar artırma yetkisi verildi Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı'na vergileri üç katına kadar artırma yetkisi verildi         
00:34
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış         
00:13
Burak Elmas'tan Halil Dervişoğlu müjdesi: İlk alıcısı biziz, anlaştık Burak Elmas'tan Halil Dervişoğlu müjdesi: İlk alıcısı biziz, anlaştık         
22:14
13 yaşındaki kız çocuğu, babasının tabancasıyla canına kıydı 13 yaşındaki kız çocuğu, babasının tabancasıyla canına kıydı         
21:23
Haritalar masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi Haritalar masada! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası cephe hattı hareketlendi         
20:55
Meteoroloji'den İstanbul için kara kış uyarısı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Meteoroloji'den İstanbul için kara kış uyarısı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
18:55
Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor Kadın, 188 bin TL maaş verdiği genç adama her istediğini yaptırıyor         
18:02
Yunan- ABD görüşmesinde Yunan- ABD görüşmesinde "Doğu Akdeniz savaşı" sözleri tehdit niteliğinde         
17:29
Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta Cristiano Ronaldo'dan sevgilisine 124 bin euroluk çanta         
16:26
Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı Son Dakika: Ümitcan Uygun'un baş şüpheli olarak tutuklandığı soruşturmada, Esra Hankulu'nun iç kanama sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı         
15:58
Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var Putin'in cevabı ABD'li gazetecide buz etkisi yarattı: Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var         
14:47
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı F.Bahçe'nin milyon dolarlarla aldığı Gökhan, Diyarbakır ekibi 1936 Bismilspor'a imza attı         
14:37
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 02:11:12. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da, takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement