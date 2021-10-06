Adana'nın Karataş ilçesinde bir evden televizyon çaldıkları ileri sürülen 3 şüpheli, gözaltına alındı.
Valiliğin yazılı açıklamasına göre, Damlapınarı Mahallesi'nde yaşayan Y.H, evindeki televizyonunun çalındığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu.
Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, bina çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarındaki incelemesinde şüphelilerin İ.Ö, C.Ö. ve G.Ö. olduğunu belirledi.
Zanlılar, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana'da televizyon çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika