Adana'da televizyon çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Şikayet üzerine çalışma başlatan ekipler, bina çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarındaki incelemesinde şüphelilerin İ.Ö, C.Ö. ve G.Ö. olduğunu belirledi.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, Damlapınarı Mahallesi'nde yaşayan Y.H, evindeki televizyonunun çalındığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu.

Adana 'nın Karataş ilçesinde bir evden televizyon çaldıkları ileri sürülen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

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