Savcı, dijital materyallerinde PKK mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunan ve örgüt mensuplarıyla irtibatı tespit edilen S.C'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, kentte terör örgütüne katılımlardan sorumlu olduğunu ve terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'nin (DGH) yasa dışı eylemlerinde yer aldığını belirtti.

Anne olmak için gün sayan Özge Özpirinçci'den karnı burnunda ilk poz! Yeni imajı da ayrı olay

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı