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Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

01.11.2021 15:35
Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık S.C. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, kentte terör örgütüne katılımlardan sorumlu olduğunu ve terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'nin (DGH) yasa dışı eylemlerinde yer aldığını belirtti.

Savcı, dijital materyallerinde PKK mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunan ve örgüt mensuplarıyla irtibatı tespit edilen S.C'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen S.C, "Terör örgütüyle bir bağlantım yoktur. PKK'nın eylemlerine katılmadım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Cumhuriyet, Terör, Adana, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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