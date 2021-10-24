Adana'da üniversite öğrencilerine "Çamaşır Kafe" ile ücretsiz hizmet sunuluyor - Son Dakika

Adana'da, Seyhan Belediyesince hizmete sunulan "Çamaşır Kafe" ile öğrencilere ücretsiz olarak hem ders çalışma hem de çamaşır yıkama imkanı veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın talimatıyla, öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı İbo Osman Caddesi üzerindeki belediyeye ait çamaşırhane, kafeye dönüştürüldü.

"Çamaşır Kafe" adı altında ücretsiz faaliyete alınan hizmetten, ihtiyaç sahibi vatandaşlar da faydalanabiliyor.

Öğrenciler, çamaşır yıkama, kurutma ve ütüleme hizmetinin yanı sıra ücretsiz internet ve mini kütüphaneyle ders çalışma olanağı da buluyor.

Açıklama görüşlerine yer verilen Seyhan Belediye Başkanı Akay, gençlerin büyük bir bölümünün eğitim ve öğretim yaşamını zor koşullarda sürdürdüğünü belirterek, onlara verilecek desteğin büyük önem taşıdığını ifade etti.???????